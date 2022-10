Reprodução: Instagram Givaldo Alves posta para foto na Praia da Barra, no Rio de Janeiro

Givaldo Alves , o homem que ganhou fama e dinheiro pela repercussão do caso envolvendo a esposa de um personal trainer , acabou voltando à antiga realidade, quando vivia nas de Plalatina, no Distrito Federal. Ele escreveu em uma rede social que estava morando na rua "por opção".

"Estava ganhando muito dinheiro com os sinais do Diego [investidor de criptomoedas Diego Aguiar, que o ajudava em troca de publicidade], mas não estava feliz com o julgamento do povo em cima de mim", completou.

O jornal O Globo conversou com uma pessoa próxima a Givaldo, que confirmou que a escolha de voltar à vida antiga partiu dele. A fonte informou que a situação, no entanto, está diretamente ligada ao seu vício em bebidas alcoólicas. Ele chegou a ser internado para tratar a adicção, mas sem sucesso.

O caso

Givaldo ficou conhecido em março deste ano. Câmeras de segurança flagraram o personal trainer Eduardo Alves tendo um ataque de fúria ao encontrar a esposa no interior do próprio carro tendo relações com o então morador de rua. Na sequência, ele espanca o homem.

O caso viralizou e fez com que Givaldo saísse das ruas. Nos últimos meses, ele vinha ostentando nas redes sociais com carros de luxo, baladas VIP e mulheres.

A esposa do personal foi à polícia e afirmou que teve uma espécie de surto psicótico e que não sabia o que estava fazendo. Depois, ela passou dias internada numa clínica de reabilitação. Ela e o marido acusaram Givaldo pelo crime de estupro de vulnerável, mas o caso acabou arquivado.

