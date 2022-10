Senado Federal Senador Irajá sofre acidente em rodovia do Tocantins; esposa ficou ferida e motorista morreu

Na manhã desta quarta-feira (26), o senador do Tocantins Irajá (PSD) sofreu um grave acidente de carro numa rodovia em Arraias , na região sudeste do Tocantins .

Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo em que ele estava capotou várias vezes na TO-050. No carro também estavam a esposa do político, Milena Beatriz Sens Silvestre, que ficou ferida e o motorista, que morreu no local.

O acidente aconteceu por volta de 10h30 na altura do km 406. A polícia suspeita que o motorista perdeu o controle da direção numa parte da rodovia onde há uma descida e uma curva.

Irajá, que foi candidato ao governo do Tocantins nas eleições deste ano, foi resgatado com lesões leves. A esposa dele foi socorrida com graves ferimentos e foi transferida para Brasília.

O corpo do motorista, que não teve o nome revelado, ficou preso às ferragens do veículo. O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.