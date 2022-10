Reprodução / GloboNews - 23.10.2022 Roberto Jefferson se entrega à PF

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) foi preso pela Polícia Federal no começo da noite deste domingo (23), depois de horas de cerco no entorno da casa do político.

O Supremo Tribunal Federal (STF) havia determinado que a polícia prendesse o ex-deputado após a veiculação de vídeos com ataques ao processo eleitoral e a ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ele reagiu aos policiais com tiros e granadas, deixando dois agentes feridos. A violência que marcou a ação repercutiu em diversos veículos de imprensa pelo mundo.

A britânica BBC lembra que o ex-deputado usou granadas contra agentes que tentaram realizar sua prisão.

Já o americano Washington Post cita Jefferson como “aliado de Bolsonaro”.

A alemã DW destaca que “Jefferson postou vídeos de Whatsapp do cerco nas redes sociais, defendendo suas ações”.

O argentino Telam publicou o episódio citando Jefferson como “expoente da extrema-direita brasileira”.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.