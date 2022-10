Reprodução/Twitter Professora foi demitida de escola onde trabalhava





O ministério Público do Paraná informou que vai investigar o caso da professora que foi flagrada fazendo um gesto semelhante a uma saudação nazista dentro de uma sala de aula .

O MP instaurou o um procedimento investigatório criminal para analisar as imagens do vídeo que circula nas redes sociais, e destacou que o caso foi colocado em sigilo por conta da presença de menores de idade no conteúdo.

A investigação será feita pela 15ª Promotoria de Justiça, referente à área da Educação, e 8ª Promotoria de Justiça, responsável pela área criminal.





Relembre o caso

Uma professora do Colégio Sagrada Família, de Ponta Grossa, no Paraná , identificada como Josete Biral, foi filmada fazendo um gesto de saudação nazista durante a aula. O vídeo foi gravado por alunos.

No registro, é possível ouvir o que parece ser o hino da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) tocando ao fundo. Josete, então, faz sinal de continência e estica o braço para frente, em sinal que remete ao gesto nazista utilizado para saudar Adolf Hitler. Ao final do vídeo, ouve-se risadas dos alunos.

Professora faz saudação nazista em escola de Ponta Grossa





Posteriormente, o colégio informou que a docente foi demitida após a repercussão do caso. Confira a nota oficial divulgada pela escola:

"Em respeito a nossa comunidade escolar, Pais, Alunos e a todos que interesse tiverem sobre o ocorrido com uma de nossas professoras da 3ª Série do Ensino Médio, afirmamos que não compactuamos e não concordamos com a postura da Professora e também repudiamos qualquer manifestação alusiva ao teor do vídeo.

O Colégio Sagrada Família em Ponta Grossa – PR tem uma história pautada pela lisura em suas ações e respeito à comunidade, por isso repudia ações que venham a ferir os valores da vida, da moral e da ética.

Bem como, em relação à funcionária envolvida nos fatos, por se tratar de questão “interna corporis”, foram tomadas as medidas cabíveis ao caso."

