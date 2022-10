Reprodução Motorista perde controle do veículo e cai em lago em rodovia de Groaíras, no interior do Ceará

Um padre que dirigia uma caminhonete caiu em um lago com à margem da CE-179, após perder o controle do veículo e sair da pista. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (5) no trecho que liga as cidades Sobral e Groaíras, no interior do Ceará.

O acidente foi filmado por um motorista que também estava na rodovia. As imagens mostram o momento que a caminhonete perde o controle. Em seguida, o veículo invade a faixa contrária e sai da pista, caindo em um lago.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Groaíras, o veículo pertence à paróquia da cidade e era conduzido por um padre, que cochilou ao volante. Ele e os outros ocupantes do veículo foram socorridos com ferimentos leves.

