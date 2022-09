Reprodução - 28.09.2022 Imagem mostra ponte no Amazonas

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas após uma ponte desabar na BR-319, no município de Careiro , no Amazonas , nesta quarta-feira (28).

Segundo autoridades, as pessoas estavam dentro de veículos que faziam a travessia da ponte quando a estrutura desabou. O trecho foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF ). O local fica a 102 quilômetros de Manaus.



De acordo com o governo estadual, equipes do Corpo de Bombeiros , Defesa Civil e Secretária de Estado de Saúde (SES) foram deslocados até o local do acidente com mergulhadores e ambulâncias.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Denit), responsável pela rodovia, também já está no local.

Até o momento, não há informações sobre desaparecidos .



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.