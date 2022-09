REPRODUÇÃO: Redes sociais - 27/09/2022 Alagamento em São Paulo nesta terça-feira (27)

O estado de São Paulo sofre com fortes chuvas e alagamentos nesta terça-feira (27). Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a Zona Leste, a região de Ibiúna, a Zona Sul e São Bernardo do Campo são as áreas mais atingidas até o momento.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou as regiões em estado de atenção para alagamentos na cidade.

A Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros também estão em alerta para possíveis alagamentos em decorrência das chuvas em SP.

"O tempo segue instável na Grande São Paulo com chuva variando entre moderada a forte intensidade. Há chuva forte na Zona Leste, entre os bairros de Vila Prudente e São Mateus. Na Zona Sul, chove moderado entre os bairros do M'boi Mirim, Santo Amaro e Cidade Ademar. Na ocasião da chuva pode ocorrer formação de alagamentos instransitáveis, rajadas de vento e descargas elétricas", disse a CGE.

Pontos de alagamento em São Paulo



15h25 – Alagamento intransitável na Rua Itagimirim, ambos os sentidos, na altura da Rua Padre Viegas de Menezes.

15h02 – Alagamento intransitável na Avenida Itaquera, ambos os sentidos, na altura da Rua Campinas do Piauí.

14h54 – Alagamento transitável na Rua Frei Bertoldo, sentido único, na altura da Avenida Airton Pretini.

14h52 – Alagamento intransitável na Rua Presidente Batista Pereira, sentido único, na altura da Rua Presidente Costa Pinto.

14h45 – Alagamento intransitável na Avenida Itaquera, nos dois sentidos, na altura da Rua Barra de Guabiraba.

14h40 – Alagamento intransitável na Rua Presidente Batista Pereira, sentido único, na altura da Avenida do Estado.

14h40 – Alagamento intransitável na Rua Cunha Porã, ambos os sentidos, na altura do número 241.

14h40 – Alagamento intransitável na Avenida Dom Hélder Câmara, ambos os sentidos, na altura da Avenida São Miguel.

14h36 – Alagamento transitável na Rua Arara Azul, sentido único, na altura da Travessa Boto-Cor-de-Rosa.

14h31 – Alagamento intransitável na Avenida Alcântara Machado, sentido Bairro, na altura do Viaduto Guadalajara.

14h29 – Alagamento intransitável na Rua Bresser, nos dois sentidos, na altura da Rua Itajaí.

14h25 – Alagamento intransitável na Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro, na altura da Rua Doutor Costa Júnior.

13h59 – Alagamento transitável na Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto de Congonhas, na altura da Praça da Bandeira.

O tempo amanheceu com céu encoberto nesta terça-feira (27) na capital paulitas. No início da manhã, a temperatura era de 14°C. A visibilidade estava reduzida em algumas regiões provocada por névoa úmida e pontos isolados de chuviscos, principalmente na zona sul da cidade. Com o tempo chuvoso, a máxima chega aos 21°C e a umidade do ar fica acima dos 70%.

