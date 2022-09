Marcelo Camargo/Agência Brasil - 11/08/2022 Pessoas andando agasalhadas pelas ruas por conta das baixas temperaturas

Após uma semana de frio , com chuva, e muita garoa em São Paulo , as temperaturas devem começar a subir de forma gradativa a partir deste sábado (17), de acordo com o Climatempo .

Apesar do céu estar encoberto nesta sexta, no sábado, o sol deve aparecer e o tempo volta a ficar firme em todo território paulista, mesmo que, em alguns momentos, entre muitas nuvens.

Ao longo do final de semana , as temperaturas sobem de forma gradativa na faixa leste do estado. No interior, volta a fazer calor no centro, oeste e norte. As temperaturas devem se elevar de forma rápida nessas regiões. Há condições para formação de chuvas fracas e isoladas apenas nas regiões litorâneas.

Veja qual previsão para capital

Sábado - miníma 11°C e máxima 19°C

Domingo - miníma 10°C e máxima 23°C

Segunda-feira - miníma 11°C e máxima 26°C

Mesmo havendo uma previsão para o aumento das temperaturas no estado de São Paulo. Uma massa de ar frio, originada no sul do hemisfério avança e diminui as temperaturas em todo o Sul e partes do Sudeste e Centro-Oeste Brasileiro.

Espicificamente em cidades do Rio Grande do Sul , há possibilidade de geadas já na manhã deste sábado (17). As temperaturas mínimas variam de 0°C a 4°C ao amanhecer.



No entanto, o frio não deve durar tanto. A partir de segunda-feira (19), não há mais previsão para geadas.

