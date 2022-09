Divulgação/Polícia Civil Briga entre bolsonarista e petista termina em morte

A ONG Human Rights Watch lamentou mais um assassinato político no Brasil e cobrou que os candidatos às eleições presidenciais "condenem energicamente" o crime.



"Todos os candidatos deveriam condenar energicamente o assassinato de Benedito Cardoso dos Santos e quaisquer atos de violência política, intimidação ou ameaça no período eleitoral. Os candidatos deveriam insistir com seus apoiadores que respeitem as posições de seus adversários políticos e nunca recorram à violência", diz a diretora das Américas da HRW, Juanita Goebertus Estrada, em nota.

A representante ainda afirma que "esse chamado é particularmente importante no contexto altamente polarizado das eleições brasileiras".

"Os brasileiros merecem eleições pacíficas e deveriam poder se engajar em discussões políticas sem medo de violência ou retaliação por suas opiniões", acrescentou.

O assassinato

Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira (7) durante uma discussão por divergência política em um sítio em Agrovila, zona rural de Confresa (MT), cidade a 1.160 km da capital Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil da região, a vítima defendia o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando discutiu com o autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, que apoia o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro (PL).

O delegado responsável pelo caso, Victor Oliveira, disse que os homens trabalhavam juntos no corte de lenha em uma propriedade.

