Nelson Jr./SCO/STF Ricardo Lewandowski

Nesta sexta-feira (9), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) pelos atos no 7 de Setembro .

O ministro pede que a PGR se manifeste sobre a notícia-crime apresentada contra Bolsonaro, sob acusação de que ele teria usado as comemorações do Bicentenário da Independência como uma estratégia política eleitoreira .

O requerimento foi apresentado pelo deputado Israel Batista (PSB-DF), que acusou o mandatário de ter praticado os crimes de peculato e prevaricação.

Para Batista, o chefe do Executivo teria utilizado as prerrogativas do cargo que exerce para satisfazer interesses pessoais, familiares e eleitorais durante os eventos em Brasília e no Rio de Janeiro.

O procedimento feito por Lewandowski é de praxe na Corte e está previsto nas regras do tribunal. Casos como esse são encaminhados ao Ministério Público para que o órgão analise se há indícios para pedir investigações ou fazer acusações formais na Justiça.

