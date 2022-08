Elza Fiuza/Agência Brasil Seminário na capital discutirá enfrentamento da violência doméstica

Nos próximos dias 24 a 26, a Prefeitura de São Paulo , por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) irá realizar o III Seminário sobre Violência Doméstica. Nesta edição o tema principal é “Guardiã Maria da Penha: Avanços, Entraves e Mitos sobre a Violência Doméstica. Segundo a secretária municipal de Segurança Urbana, Elza Paulina de Souza, o evento retorna depois da pandemia para possibilitar reflexões de enfrentamento da violência doméstica e fortalecer as políticas públicas que a Administração Municipal adota como a Guardiã Maria da Penha”, explicou.

Cerca de 500 pessoas se inscreveram para participar do Seminário que será realizado nesta semana no Clube Hebraica, na Zona Oeste da capital. Estarão representadas nos debates guardas municipais de 44 cidades do interior e da Grande São Paulo, além de cinco Estados brasileiros. “Será a maior edição do Seminário e a que terá muitas novidades. Uma delas é a participação mais efetiva das equipes operacionais das guardas municipais e Polícia Militar, diferente dos anos anteriores quando apenas os especialistas debatiam os temas”, informa a secretária.

O III Seminário Violência Doméstica tem por objetivo promover discussões e estimular a conscientização acerca da violência doméstica, além de debater sobre os principais avanços e desafios no trabalho de combate à violência e de proteção às mulheres.

“O que motiva a gente a realizar um seminário desse assunto é poder alertar que o problema existe e não pode continuar. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) faz a fiscalização das medidas, a prevenção é um papel importante do poder público. Espero que as pessoas se conscientizem que todos somos responsáveis para buscar a erradicação da violência e a sociedade se conscientizar de seu papel e afirmar: Eu posso dar um basta!!!!”, frisou Elza Paulina.

