Reprodução: Twitter / @LulaOficial Lula durante coletiva à imprensa internacional

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se gabou pela queda no desemprego e da recente deflação no país em entrevista ao Jornal Nacional na última segunda-feira (22).

“Os números da economia são fantásticos”, disse Bolsonaro. Porém, o presidenciávelse esquivou de apresentar um plano para segurar a alta dos preços, caso reeleito.

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), quem mais sente o peso da inflação é a população de menor renda financeira. A taxa de desocupação entre jovens de até 24 anos é de mais de 25%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Reportagem do GLOBO, revela que esses grupos empurram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida contra Bolsonaro nas pesquisas de intenções de voto.

O Datafolha mostrou na última pesquisa que 51% dos eleitores de até 24 anos declara voto em Lula, contra 28% que apoiam a reeleição de Bolsonaro.

Entre os brasileiros que vivem com menos de dois salários mínimos por mês, o petista tem 55% das intenções de voto e o presidente, 23%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.