Antonio Cruz/Agência Brasil Jair Bolsonaro

A campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro recebeu um repasse de R$ 5 milhões do seu partido, o PL. Os recursos são referentes ao fundo eleitoral — mecanismo de financiamento das eleições que já foi fortemente criticado por Bolsonaro no passado.

Esse foi o principal repasse recebido até agora pela campanha de Bolsonaro. Além dele, o presidente também recebeu R$ 175 mil em doações de pessoas físicas.

Criado em 2017 como alternativa ao veto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) às doações de empresas a políticos, decidida na esteira da Operação Lava-Jato, o fundo eleitoral é distribuído entre todos os partidos para ser utilizado na campanha. Neste ano, o valor é de R$ 4,9 bilhões. A partilha é feita de forma proporcional ao número de deputados eleitos disputa anterior.

O PL terá R$ 286 milhões neste. Desse total, já foram repassados R$ 41 milhões. O maior beneficiado até agora foi o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, com R$ 6 milhões.

