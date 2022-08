Fellipe Sampaio/STF Ministro Luiz Fux

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux relatou, em entrevista exclusiva ao GLOBO, ter vivenciado momentos de tensão durante atos antidemocráticos do 7 de setembro do ano passado.

Fux disse que passou a madrugada acordado e que recebeu informações de que um grupo radical queria invadir o prédio da Corte.

— Esperávamos que os manifestantes chegassem no dia 7. Eles nos surpreenderam chegando no dia 6. Havia um número expressivo de pessoas, muitos caminhões. Havia veladamente uma informação de que tentariam chegar perto do Supremo. Um grupo radical falava em invadir o Supremo. Posso diagnosticar este como o momento mais delicado. Tivemos que passar a madrugada acordados e vigilantes para que não houvesse nenhum incidente — afirmou.



Na entrevista, o presidente do STF fez um balanço sobre sua gestão à frente da Corte, que se encerra no próximo dia 12 de setembro.

Também comentou a proposta de reajuste de 18% para membros do Judiciário e reconheceu que o momento atual não era o mais adequado.