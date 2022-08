Reprodução redes sociais: 11.08.2022 Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcisio de Freitas

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) está na liderança da disputa pelo governo do estado de São Paulo. O petista tem 34% das intenções de voto. Em segundo lugar os candidatos dividem os percentuais empatados, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), ambos com 14% das intenções de votos.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa feita pela Quaest Consultoria é realizada em formato face a face e contratada pela Genial Investimentos. É primeira vez que são medidas as intenções de voto para o governo de São Paulo após a realização do primeiro debate televisivo no último domingo, 7 de agosto, na Band.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas em formato face a face. O índice de confiança dos resultados do levantamento é de 95%, de acordo com o instituto. O valor da prestação do serviço registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi de R$ 131.100,00.

