Reprodução CIclone faz com que estrutura de clube flutuante seja arrastada para alto mar em SC

A passagem de um ciclone extratropical no Sul do país fez a estrutura de um clube flutuante de Santa Catarina se desprender e ir para alto mar na manhã desta quarta-feira (10).



A Dejour Club fica localizado na Praia Central, em Balneário Camburiu, possui cerca de 950 metros quadrados e pode receber 700 pessoas durante os eventos.

O clube flutuante q ia ser inaugurado em BC completamente destruído pelo ciclone, triste, o projeto tava bem bonito pic.twitter.com/MLoGiVJ4jl — LULA 13 (@dandynha) August 10, 2022

Em nota, a Dejour afirmou que a plataforma náutica estava ancorada com correntes e poitas no local em que se encontrava. As rajadas de vento que chegaram a 100 km/h, contudo, fizeram com que a estrutura fosse arrastada.

Barcos de resgate foram acionados e o Barco Pirata também tentou ajudar e conter a Plataforma, mas a força do vento e o mar agitado impossibilitaram essa primeira ação. No momento do desprendimento, nenhuma pessoa estava a bordo do clube.

“Estávamos esperando o período da pesca da tainha passar para deslocar a estrutura para o local certo na Barra Sul, e colocar todas as poitas previstas. Em nosso plano de fundeio estão previstas 16 poitas de 5 toneladas cada uma. Estas poitas só poderiam ser instaladas no local correto onde a plataforma funcionaria”, destacou Lucas Araújo, um dos sócios da DEJOUR.



De acordo com os profissionais envolvidos no desenvolvimento do clube, com todas as poitas instaladas no seu devido local, a plataforma suportaria ventos maiores do que os que atingiram o local nesta quarta-feira.

Clube flutuante de SC é arrastado para o mar em Balneário Camboriú.

Imagens: Redes Sociais pic.twitter.com/PPrCIizROd — Preto no Branco (@pretonobrancop1) August 10, 2022

Além disso, a Dejaur reaalta que no plano de funcionamento do estabelecimento está previsto que, em dias de ventos muito fortes, a plataforma não seria aberta ao público.



"Neste momento pedimos aos familiares, amigos e público em geral, força e orações. Foram anos de trabalho duro, empenho, dedicação e uso de nossos recursos para viabilizarmos este empreendimento. Este sonho de levarmos alegria ao público náutico! Mas como todo brasileiro, não desistiremos nunca! Voltaremos em breve com um plano de retomada e reconstrução da DEJOUR do nosso sonho", enfatizaram os sócios do clube em comunicado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.