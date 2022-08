Rovena Rosa/Agência Brasil Tempo vira em São Paulo

O ciclone extratropical que se formou na noite desta terça-feira trouxe uma massa de ar frio à região centro-sul do Brasil. O fenômeno ocorre entre os litorais de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo e é o responsável por derrubar as temperaturas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e do Sul ao longo desta semana.

De acordo com o Inmet, haverá ocorrência de chuvas intensas e ventos que podem passar de 100 km/h no leste da Região Sul e em parte do sudeste de São Paulo.

Segundo o Climatempo, os ventos gerados pelo ciclone em decorrência da frente fria trazem muita umidade a essas áreas, estimulando a ocorrência de chuva prolongada e volumosa, com risco de deslizamento de terra e alagamentos.

Em São Paulo, as temperaturas despencam nesta quarta-feira, com o tempo ficando instável, com ocorrência de chuva moderada a forte e rajadas de ventos que podem chegar a 80 km/h. Os termômetros na capital paulista devem chegar à mínima de 11ºC.

🔴 ALERTA | Chuva excessiva em parte do Sul do Brasil com alto risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Volumes em algumas áreas vão ficar entre 200 mm e 300 mm. https://t.co/yk39fRZxiJ — MetSul.com (@metsul) August 9, 2022

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de grande perigo (vermelho) sobre a possibilidade fortes chuvas e ventos no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina — estado que colocou as equipes do Corpo de Bombeiros em alerta.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) divulgou, ainda, previsão indicando "grandes volumes de chuva, vendavais, além de ressaca, o que pode ocasionar alagamentos, enxurradas, deslizamentos e ainda quedas de árvores, destelhamentos". Também foi publicado o mesmo alerta para o litoral de São Paulo, que também deve ser atingido por ventos intensos.

Neve à vista

Segundo o MetSul, a massa de ar frio avançou por conta do vento que se intensificou em uma área de baixa pressão, derrubando as temperaturas. Alguns municípios registraram rajadas de vento de até 50 km/h durante a tarde, aumentando a sensação de frio, além da chuva.

A previsão do Inmet indica, também, uma pequena chance de ocorrência de neve na serra catarinense ainda nesta quarta-feira. Após a passagem da frente fria, deve ocorrer a formação de geada entre quinta e sexta-feira em pontos da Região Sul, como serras gaúcha e catarinense, planalto sul do Paraná e planalto catarinense, podendo chegar ao sul de Minas Gerais e ao Triângulo Mineiro. Há pequena possibilidade de geada para o sul do Mato Grosso e para o nordeste de São Paulo.

De acordo com o Climatempo, a chegada do ar polar a Acre, Rondônia e ao sul do Amazonas provoca a chamada friagem. No Nordeste do país, o sol predomina, com tempo seco em quase toda a Região e ocorrência de pancadas de chuva no litoral e na zona da mata, entre o Rio Grande do Norte e Sergipe.

