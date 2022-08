Reprodução - 08.07.2022 Corpo estava dentro de galeria subterrânea da Avenida Presidente Wilson

O corpo de um homem foi encontrado na madrugada desta segunda-feira, em uma galeria subterrânea de energia da Light, na Avenida Presidente Wilson, no Centro do Rio. Segundo a concessionária de luz, quem achou o corpo foram técnicos da empresa “após serem acionados para atuar em ocorrência na rede”. Ainda de acordo com a Light, o homem morreu “após tentar furtar cabos de energia, no interior de uma caixa” que fica embaixo da terra.

O homem estava só de bermudas. A empresa diz que “acionou o Corpo de Bombeiros para a retirada do corpo e está realizando os reparos necessários na rede, danificada pelo ato de vandalismo”.

Em nota, a PM disse que “na manhã desta segunda, equipe do 5ºBPM (Praça Harmonia) realizava policiamento pela Avenida Presidente Wilson, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, quando foi informada por funcionários da Light que havia um corpo em uma galeria subterrânea. No local, os policiais constataram o fato e isolaram a área. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ) e a perícia foram informados”, disse o comunicado.

Sobre furtos, a empresa de energia disse que “o furto de cabos prejudica a qualidade do fornecimento de energia, além de poder ocasionar acidentes, muitas vezes fatais, como o caso de hoje”. E a Light fez um alerta. “Apenas profissionais da Light, ou de empresas prestadoras de serviço, devidamente treinados e equipados, estão autorizados a fazer intervenções junto à rede elétrica. Neste sentido, a Light pede para que o cliente, ao perceber qualquer movimentação diferente próxima à rede da companhia, entre em contato pelo telefone 0800-021-0196.”.

