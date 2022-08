Reprodução Victoria levou garrafada quando saía de uma balada em Vitória





A blogueira Victoria Vescovi Nogueira Pimentel, de 20 anos, saía de uma boate na Praia do Canto, em Vitória (ES), no último dia 24 de julho, quando foi surpreendida com um golpe de garrafa de vidro na cabeça. Após ter sido socorrida, ela gravou um vídeo nas redes sociais para os seus quase 220 mil seguidores chorando e com o rosto e roupa completamente ensanguentados. As imagens são fortes. Ela acusa um ex-namorado, de 21 anos, pelo crime, e divulgou uma foto dele, pedindo justiça. O suspeito, no entanto, ainda não foi indiciado pela polícia, que investiga o caso.

Victoria afirma que o relacionamento com o suposto agressor durou cerca de três meses, e terminou justamente por conta do perfil ciumento e invasivo do homem, que, segundo ela, insistia em olhar suas mensagens no celular, por exemplo, e apresentava um comportamento possessivo. Após o término, ela relata que ele passou a persegui-la, não aceitando o fim do relacionamento.

Após o fato, a 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória (ES) concedeu uma medida protetiva de urgência, depois de uma ação movida pela vítima.

Apesar da grande movimentação de pessoas no local, boate conhecida como "Gordinho", o agressor conseguiu fugir do flagrante. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que disse que, para preservar as investigações, não pode divulgar maiores detalhes sobre o que já se sabe. O Ministério Público do Espírito Santo também acompanha o caso.





