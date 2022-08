Divulgação: Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA Agente de patrulha de fronteira resgatando imigrante brasileiro que se jogou em um canal

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês) resgatou um brasileiro de um canal na fronteira do México com os Estados Unidos, no bairro de Ysleta, na cidade americana de El Paso. O imigrante havia saltado o muro, no município mexicano de Ciudad Juarez, antes de se jogar no curso d'água.

A CBP informou, em nota, que o brasileiro pulou na água ao ser flagrado pelos agentes. Ele estava acompanhado de um imigrante ilegal equatoriano. O resgate foi feito em 22 de julho e divulgado na última terça-feira (26) pelo órgão americano.

"Os agentes imediatamente revistaram a área e observaram dois indivíduos pularem no canal de água. Os indivíduos foram observados tentando se manter à tona enquanto a corrente os varria rio abaixo", disse a CBP.



Para resgatar os imigrantes, um dos agentes se apoiou em um degrau da escada do canal e conseguiu retirar os migrantes com segurança. Ele usou um dispositivo de flutuação amarrado na ponta de uma corda de resgate.

A dupla foi resgatada a 2,4 km do local onde saltou. Os dois imigrantes receberam atendimento médico e, posteriormente, foram levados para a sede da CBP em El Paso. Ambos foram processados.

"Se não fosse pelos esforços de salvamento de nossos agentes de patrulha de fronteira, esses indivíduos poderiam facilmente ter se afogado", disse a agente chefe da patrulha de fronteira do setor de El Paso, Gloria Chavez, por meio de comunicado à imprensa.

De acordo com a CBP, os agentes do setor de El Paso realizaram mais de 404 resgates em 2022. Desse total, 26 imigrantes foram resgatados do canal, sendo que 20 pessoas morreram.

