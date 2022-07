Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18/05/2022 Frente fria chega ao Sul do país e começa a derrubar temperaturas

Depois de uma frente fria que derrubou as temperaturas no sul do país em meados e maio e no início de junho, os termômetros voltarão a registrar quedas próximas a zero grau a partir de amanhã (28). A frente fria na região vai deve provocar chuva forte e rajadas de vento. Há risco de queda de granizo. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A partir de amanhã, logo nas primeiras horas do dia, a previsão é de pancadas de chuva forte com rajadas de vento na metade sul do Rio Grande do Sul, com risco de queda de granizo.

No fim da tarde, nas demais áreas do centro-norte do estado e em Santa Catarina, a previsão é de pancadas de chuva e eventuais rajadas de vento. As temperaturas mínimas previstas para a região nesse dia são de 7°C e 8°C.

Já na sexta-feira (29), a frente fria avançará rapidamente pelo norte de Santa Catarina e pelo Paraná, provocando pancadas de chuva e queda acentuada nas temperaturas, se aproximando de zero grau nas áreas mais altas. O frio continuará até o fim de semana.

Está prevista ainda formação de geada em parte da Região Sul, de forma mais ampla e abrangente no sábado (30), exceto no litoral.

Região Sudeste

Ainda nesta quinta (28), a frente fria da região Sul vai se deslocar para algumas cidades do Sudeste. O interior paulista já sentirá o tempo gelado durante a noite, e na sexta-feira (29), a massa de ar frio chegará aos demais estados e também a parte do Centro-Oeste – trazendo de volta a chuva moderada a São Paulo, após 47 dias de seca na capital paulista.

No Nordeste e no Norte, não há previsão de mudança de clima: a chuva e o calor continuam.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.