Reprodução Carro explode enquanto abastecia em posto de combustíveis

Na madrugada desta quarta-feira (27), morreu o motorista de 67 anos que ficou gravemente ferido após seu carro explodir enquanto era abastecido em um posto de gasolina na Zona Norte do Rio de Janeiro . Mário Magalhães da Penha estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

A câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento do incidente , que ocorreu na manhã de ontem. No vídeo , é possível ver o homem andando ao redor do carro, que era abastecido com gás natural veicular (GNV) e, pouco depois de abrir o porta-malas, o veículo explode.

Reprodução Carro e bomba do posto ficaram completamente destruídos





As imagens mostram que o carro e o posto de combustível ficaram completamente destruídos. Os destroços chegaram a atingir até mesmo as pessoas que estavam abastecendo nas bombas ao lado, mas nenhum frentista se feriu.

Uma mulher que passava pelo local foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas recebeu alta ainda ontem.

Os funcionários do posto disseram que a explosão ocorreu no cilindro de gás do veículo, que estava em mau estado de conservação.

