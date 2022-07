Reprodução/Montagem iG Ex-presidente Lula e o atual presidente, Jair Bolsonaro

Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (27) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem vantagem no eleitorado jovem, de 16 a 29 anos, nas 12 maiores capitais brasileiras. Segundo os dados, o petista tem 51% das intenções de voto contra 20% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Atrás dos dois candidatos, estão Ciro Gomes (PDT), com 12% e André Janones (Avante), com 2%. Simone Tebet (MDB), Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), Leonardo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB) marcaram 1% cada.

Luciano Bivar (União Brasil), General Santos Cruz (Podemos), Felipe D’Ávila (Novo) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram.

Confira os resultados:

Lula (PT) - 51%;

Jair Bolsonaro (PL) - 20%

Ciro Gomes (PDT) - 12%;

André Janones (Avante) - 2%;

Simone Tebet (MDB) - 1%;

Pablo Marçal (Pros) - 1%;

Vera Lúcia (PSTU) - 1%;

Leonardo Péricles (UP) - 1%;

Sofia Manzano (PCB) - 1%%;

branco/nulo – 8%;

não souberam ou não responderam – 3%.

Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 935 eleitores de 16 a 29 anos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém, entre os dias 20 e 21 de julho. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 05688/2022.

*Em atualização