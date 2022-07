Reprodução/Redes sociais - 24.07.2022 Nelson Ré Soares foi assassinado

Um instrutor de academia morreu em Araras (SP), na noite de sexta-feira (22), após ser baleado pelo pai de duas colegas de trabalho. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu após o professor, identificado como Nelson Ré Soares, de 29 anos, agredir uma estagiária depois de uma discussão.

As jovens haviam já registrado dois Boletins de Ocorrência contra o instrutor em discussões anteriores. Os problemas aumentaram após o pai das jovens reclamar da ação do professor.

O autor dos disparos, de 41 anos, foi detido pela Polícia Militar em Limeira (SP), e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Araras, onde passou por audiência de custódia e acabou liberado para responder pelo crime em liberdade. Segundo seu advogado de defesa, a justiça entendeu que ele agiu em legítima defesa, já que o instrutor o agrediu.

De acordo com a Polícia Civil, ele apresentou a chave de um cofre onde havia guardado a pistola calibre 380 usada no crime. O homem tinha autorização para posse de arma.

