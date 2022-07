Reprodução/Twitter Pombos foram pintados de verde e amarelo

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) pintaram 80 pombos de verde e amarelo e os soltaram durante discurso do presidente em Vitória (ES), neste sábado (23).



O engenheiro Edson Loureiro e o servidor público Yuri Fraga, que estavam no local libertando as aves, afirmaram ao jornal A Gazeta que os animais foram comprados pelo ex-deputado estadual do Espírito Santo Jardel dos Idosos, que teria gasto R$ 5 mil.

Os apoiadores de Bolsonaro disseram, ainda, que os pombos foram tingidos com anilina não-tóxica.

Neste sábado, Bolsonaro foi a Vitória para participar do evento evangélico Marcha para Jesus. Em seu discurso, prometeu não indicar um ministro "abortista" para o Supremo Tribunal Federal caso seja reeleito.