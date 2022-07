Luís Felipe Granado/iG Rodrigo Neves

Em busca de furar a polarização da disputa pelo governo do Rio de Janeiro concentrada em Claudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB), o PDT oficializou neste sábado (23) a candidatura do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, em uma aliança com o PSD do prefeito carioca Eduardo Paes. No evento que lotou um ginásio na Tijuca, Zona norte do Rio, Neves disparou contra seus adversários, taxando Castro de “governador da morte” e criticando Freixo pela “inexperiência”.



Mesmo com a presença do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, no evento, um possível palanque com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi descartado por Neves. Ciro, por sua vez, disse ver com “naturalidade” o jogo duplo do colega de partido, apesar de não poupar nos ataques ao adversário petista.

No evento, Rodrigo Neves afirmou que o movimento de Paes retirar a candidatura de seu apadrinhado, o ex-presidente da Ordem dos Advogados (OAB), Felipe Santa Cruz, o indicando como seu vice, poderá mudar os rumos da eleição. Com a força do prefeito da capital ele espera tirar a disputa da polarização entre Castro e Freixo.

"Nós temos hoje um governador da morte, que permitiu junto com o Witzel a maior letalidade, proporcionalmente, da pandemia do Brasil no Rio de Janeiro. O governador que é responsável pelas maiores chacinas da história do Rio. E do outro lado, temos o candidato da inexperiência que nunca administrou nada na vida", disse Neves.

Para sua candidatura ganhar tração, o pedetista também pretende atrair setores da esquerda que atualmente apoiam Freixo. Neves já tem recebido acenos de lideranças do PT fluminense que defendem que Lula faça palanque duplo no estado.

Ele chegou a participar de um evento de lançamento da dobradinha “Rodrigo-Lula”, o que gerou um mal estar e cobranças no PDT fluminense. Ao ser questionado nesta sábado sobre a possibilidade de ligar seu nome a Lula mesmo estando no PDT de Ciro, Neves não descartou a possibilidade.

"A gente não pode ser profeta para antecipar. Vamos ver. Mas meu candidato, o nosso candidato do PDT, é Ciro, que é muito generoso e respeito profundamente. Temos muitos na nossa aliança em diálogo com o Lula, que teve e tem um papel histórico", disse Neves, em referência a aliados como Paes que já chegou a declarar voto no petista.

Questionado sobre a associação de Neves e Lula, Ciro Gomes disse ver como algo natural que faz parte da política. Ele não repreendeu o correligionário, porém não economizou nas críticas ao petista.

"Vejo com absoluta naturalidade. Nunca houve uma aliança nacional que se replicasse homogeneamente nos estados. O importante é eleger Rodrigo Neves e Felipe Santa Cruz porque o Rio de Janeiro é o epicentro da corrupção, da crise política e da governança do Brasil. Crise provocada por Lula e o esquema generalizado de corrupção e roubalheira que elegeram Bolsonaro", sentenciou Ciro.

A definição da aliança entre PDT e PSD ocorre após Santa Cruz não emplacar nas pesquisas de intenção de voto, onde vinha pontuando entre 2% e 3%. Já Neves vem marcando entre 7% e 9%.



Reverter apoio do PSDB a Freixo

Na visão do PDT e PSD a soma dessas duas candidaturas poderá embaralhar a corrida pelo Palácio Guanabara. Além de avançar sobre o eleitorado de centro e centro-direita, Neves terá que disputar o eleitorado de esquerda com Freixo, que selou uma chapa com Cesar Maia de vice, indicado pelo PSDB.

O pedetista afirmou que ainda tem a expectativa de reverter a aliança entre os tucanos e o pessebista, já que o Cidadania, partido federado com o PSDB, aprovou oficialmente o apoio à sua candidatura.

"Eu acredito que ainda é possível reverter isso porque no Rio a Cidadania tem posição majoritária. Vamos buscar diálogo no plano nacional com dirigentes do PSDB para mostrar que Freixo mais uma vez está marcado para perder. É muito estranho o PSDB apoiar o Freixo e o PSOL. Freixo vai ter que explicar essa guinada radical, o povo não é bobo. As pessoas percebem que é uma guinada eleitoreira", afirmou Neves.