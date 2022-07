Reprodução Imagem do trânsito em uma rodovia de São Paulo

A competição de rua, um dos esportes mais populares do mundo, tem uma crescente demanda na cidade de São Paulo, por provas com estrutura profissional. Neste próximo domingo (24), a capital sediará duas corridas de rua. No entorno do Vale do Anhangabaú, no Centro, será realizada a 5ª Corrida Mulher-Maravilha. Na Zona Sul, acontece a 2ª edição do JK Iguatemi 2022 – Santander Track&Field Run Series com largada e chegada no Shopping JK Iguatemi e o percurso na marginal Pinheiros.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), irá monitorar o trânsito na região do percurso e a a SPTrans alterará o itinerário de linhas que passam pelas vias a serem interditadas.

Esses dois eventos fazem parte do calendário de competições de rua da Secretaria de Esportes e Lazer (Seme). Até o final do ano serão mais 67 provas, nas quais espera-se a participação de milhares de pessoas. O destaque do calendário fica para 97ª Corrida Internacional de São Silvestre na manhã do dia 31 dezembro pelas ruas do Centro e na avenida Paulista.

5ª Corrida Mulher-Maravilha

A corrida temática com personagem da Warner/DC Comics será realizada pelas ruas do centro histórico da Cidade, com partida prevista para às 7hs na rua Líbero Badaró, no Vale do Anhangabaú. Serão 6km de corrida ou caminhada que as cerca de 11 mil mulheres participantes terão que percorrer.

A CET vai monitorar o trânsito das 6h às 10h na região do percurso, nas seguintes vias:

• Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá, Rua Coronel Xavier de Toledo (Contra Fluxo), Rua da Consolação (Contra Fluxo), Viaduto Nove de Julho (pista da esquerda), Viaduto Jacareí (pista da esquerda), Rua Maria Paula (pista da esquerda), Av. Brigadeiro Luis Antonio (Contra Fluxo), Rua Cristóvão Colombo (Contra Fluxo), Rua Benjamim Constant, Rua Quintino Bocaiúva (área de pedestres), Rua Direita (área de pedestres), Pça. Da Sé (Contra Fluxo), Rua Boa Vista, Largo de São Bento, Viaduto Santa Ifigênia, Av. Cásper Líbero (sentido bairro), Av. Cásper Líbero (sentido centro com retorno na Rua Beneficência Portuguesa), Rua Santa Ifigênia (Contra Fluxo), Av. Ipiranga (pista da esquerda), Av. Rio Branco (sentido centro no Contra Fluxo), Av. Rio Branco (sentido bairro no Contra Fluxo com retorno no Largo Paiçandu), Av. Ipiranga (pista da esquerda), Av. São Luis (pista da esquerda), Rua da Consolação, Rua Cel Xavier de Toledo, Rua Sete de Abril, Rua Conselheiro Crispiniano e Av. São João (Contra Fluxo) até o Pq. Anhangabaú.

Haverá interdições da Rua Boa Vista a partir das 3h; da Rua Cel. Xavier de Toledo às 5h e os demais bloqueios viários às 6h. A previsão de liberação total do viário é às 10h.

Como alternativas, a CET sugere a “Rótula Central” da cidade que são: Av. Ipiranga, Av. São Luís, Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, Rua Maria Paula, até então todos pela pista da direita, Vd. Dona Paulina, Praça Doutor João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Av. Rangel Pestana, Vd. 25 de Março, Rua da Figueira, Av. Mercúrio, Av. Senador Queiroz retornando à Av. Ipiranga.

Linhas de ônibus

Devido aos bloqueios de algumas vias, a SPTrans terá que alterar o itinerário de 57 linhas na região central, das 6h às 10h:

8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos Azevedo

8000/1 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos Azevedo

8594/10 Cidade D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

8677/10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandu

1896/10 Jaraguá – Pça. Ramos Azevedo

Sentido único: normal até o Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias (pista da esquerda), Av. São João, prosseguindo normalmente.

821/-10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio

8528/10 Jd. Guarani – Pça. do Correio

8549/10 Taipas – Pça. do Correio

Sentido único: normal até o Largo do Arouche, Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, Rua Gal. Osório, Av. São João, prosseguindo normalmente.

8600/10 Term. Pirituba – Lgo. do Paissandu

9301/10 Term. Casa Verde – Pça. do Correio

9501/10 Term. Cachoeirinha – Lgo. do Paissandu

9653/10 Pedra Branca – Pça. do Correio

9500/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

Sentido único: normal até a Av. Rio Branco, Rua Gal. Osório, Rua Cons. Nébias, Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.



175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

Ida: sem alteração.

Volta: Normal até a Av. 23 de Maio, Túnel Papa Paulo II, Av. Prestes Maia, prosseguindo normalmente

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Av. Duque de Caxias, R. Mauá, Vd. Gal. Couto de Magalhães, R. Prates, R. Ribeiro de Lima, Rua João Teodoro, Rua da Cantareira, Rua São Caetano, prosseguindo normal.

2161/10 Pq. Edu Chaves – Pça. Do Correio

2182/10 Jd. Brasil – Pça. Do Correio

Sentido único: normal até a Av. Senador Queiroz, (pista da esquerda), Rua Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Pça. Pedro Lessa, Ac. Retorno sobre o Túnel Norte-Sul, Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

9354/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

Sentido único: normal até a Av. Rio Branco, Rua Gal. Osório, Rua Cons. Nébias, Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua da Consolação, Rua Amaral Gurgel, Av. Duque de Caxias, Rua Mauá, Vd. Gal. Couto de Magalhães, Rua Prates, Rua Ribeiro de Lima, Av. Tiradentes, prosseguindo normal.

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. São Luis, Vd Nove de Julho, Vd Jacareí, Rua Maria Paula, Vd Dona Paulina, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

1206/10 Pq. Vl. Maria – Correio

Sentido único: normal até a Av. Senador Queirós (pista da esquerda), Rua Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, retorno sobre o Túnel Norte-Sul, Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a Pça. Clóvis Bevilácqua, Av. Rangel Pestana, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São João, prosseguindo normal.

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: Term. Pq. D. Pedro II, acesso, Av. Exterior, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Rua da Figueira, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

Sentido único: normal até Anita Garibaldi, Pça. Clóvis Bevilácqua, Av. Rangel Pestana, Viaduto Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, Rua Vasco da Gama, Rua do Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

Sentido único: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Vd. Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, Rua Vasco Gama, Rua do Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, seguindo normal.

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

Ida: normal até a R. Anita Garibaldi, Pça. Clóvis Bevilácqua, Av. Rangel Pestana, Viaduto Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, Rua Vasco da Gama, Rua do Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração

475R/10 Jd. São Savério – Term. Pq. Dom Pedro II

Ida: Sem alteração.

Volta: normal até a Av. Exterior, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Rua da Figueira, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós (pista da esquerda), Pça Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São Luis, Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, R. Maria Paula e Av. Brig. Luis Antonio, prosseguindo normal.

5141/10 Term. Sapopemba – Pça. do Correio

Ida: normal até a Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós (pista da esquerda), Rua Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, acesso, Pça. do Correio.

Volta: sem alteração.

4114/10 Vl. Gumercindo – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Exterior, Rua Glicério, Rua Tamandaré, prosseguindo normal.

5611/10 Eldorado – Pça. João Mendes

Sentido único: normal até a Av. 23 de Maio, acesso, Vd. Dr. Manuel José Chaves, Rua Asdrúbal do Nascimento, Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

5175/10 Balneário São Francisco – Pça. da Sé

5178/10 Jd. Miriam – Pça. João Mendes

5106/10 Jd. Selma – Lgo. São Francisco

Sentido único: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Vd. Dona Paulina, Pça. João Mendes, Av. Liberdade, Vd. Condessa de São Joaquim, Rua Condessa de São Joaquim, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

509M/10 Jd. Miriam – Term. Princ. Isabel

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Princ. Isabel, Al. Glete, Al. Cleveland, Pça. Júlio Prestes, Rua Mauá, Viaduto Gen. Couto de Magalhães, Pça. da Luz, Rua Brig. Tobias, Rua Cap. Mor Jerônimo Leitão, prosseguindo normal.

5362/10 Pq. Res. Cocaia – Pça. da Sé

Sentido único: normal até a Av. 23 de Maio, Pq. Anhangabaú, Retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú e Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

5370/10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco

Sentido único: normal até a Av. 23 de Maio, Pq. Anhangabaú, Retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú e Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

6455/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

Sentido único: normal até a Av. 23 de Maio, Pq. Anhangabaú, Retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú e Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal..

5318/10 Chác. Santana – Pça. da Sé

Sentido único: normal até a Av. 23 de Maio, Pq. Anhangabaú, Retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú e Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

Sentido único: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Vd. Dona Paulina, Pça. João Mendes, Av. da Liberdade, Vd. Condessa de São Joaquim, Rua Condessa de São Joaquim, Av. Brig. Luiz Antônio, prosseguindo normal.

609F/10 Chác. Santana – Term. Princ. Isabel

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Princ. Isabel, Al. Glete, Al. Cleveland, Rua Mauá, Vd. Gal. Couto Magalhães, Pça. Da Luz, Rua Brig. Tobias, Rua Cap. Mor Jerônimo Leitão, prosseguindo normal.

5111/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. Dom Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Av. Exterior, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Rua da Figueira, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós (pista da esquerda), Pça Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São Luis, Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, R. Maria Paula e Av. Brig. Luis Antonio, prosseguindo normal.

5185/10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Av. Exterior, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Rua da Figueira, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós (pista da esquerda), Pça Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São Luis, Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, R. Maria Paula e Av. Brig. Luis Antonio, prosseguindo normal.

5300/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós (pista da esquerda) Rua Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Norte-Sul, Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

5154/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até o Vd. Dona Paulina, Pça. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Pça.Clóvis Bevilaqua, Av. Rangel Pestana, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Av. Casper Líbero, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Brig. Tobias, Av. Sen. Queirós, Pça Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São Luis, Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, R. Maria Paula e Av. Brig. Luis Antonio, prosseguindo normal.





5391/10 Jd. Ângela – Lgo. São Francisco

Sentido único: normal até a Av. 23 de Maio, Pq. Anhangabaú, Retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú e Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/51 Pq. Continental - Anhangabaú

Sentido único: normal até a Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. Ipiranga, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: normal até a Rua da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

Ida: normal até a Rua da Consolação (pista da direita), Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, Rua Maria Paula, Vd. Dona Paulina, Pça. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

8700/1 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: normal até a Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. Ipiranga, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: normal até a Rua da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. Dom Pedro II

Ida: normal até a Av. São Luiz, Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, Rua Maria Paula, Vd. Dona Paulina, Pça. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São João, prosseguindo normal.

702U/10 Cid. Universitária – Term. Pq. Dom Pedro II

Ida: normal até a Rua da Consolação (pista da direita), Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, Rua Maria Paula, Vd. Dona Paulina, Pça. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

STFRS JK Iguatemi 2022

No domingo também acontece a 2ª edição do JK Iguatemi 2022 – Santander Track&Field Run Series com largada e chegada no Shopping JK Iguatemi e o percurso, em reta, na pista central na marginal Pinheiros. Terão provas pedestres de 5 km e 10 km a partir das 7h. O Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas.

Como a competição ocorrerá na pista central da Marginal, não haverá interferências nas linhas de ônibus.

