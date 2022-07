Reprodução Luana Moury socorreu passageiro em voo e evitou pouso emergencial





Uma médica brasileira socorreu um passageiro que sofreu um desmaio durante voo de Londres para São Paulo , na última segunda-feira. Durante a viagem, o britânico passou mal e a tripulação pediu auxílio de médicos a bordo. Luana Moury, formada há um mês fez, prestou os primeiros atendimento e impediu que o avião com mais de 200 passageiros fizesse um pouso de emergência.

O voo saiu do Reino Unido às 23h e por volta das 4h da manhã, Luana foi acordada pela mãe, que viajava ao seu lado, para que prestasse socorro ao homem, já que era a única médica presente na aeronave.

Ela conta que depois de acordar assustada e iniciar os primeiros socorros, percebeu que o paciente estava com uma crise convulsiva seguida de desmaio.





“Eu era a única médica da aeronave e tive que prestar todo atendimento para ele, que era britânico e fala inglês. Se eu não falasse o idioma eu não sei como seria”, disse a médica.

Luana, que compartilhou seu relato através do TikTok, conta ainda que no momento ficou nervosa e que precisou assinar um termo afirmando que a aeronave não precisaria de um pouso forçado e que poderia continuar até o destino final.





“Na hora eu fiquei muito nervosa. De fazer tudo no ar e sozinha, mas nessas horas a gente tem que ter confiança. Depois, eu ainda assinei um documento dizendo que me responsabilizava, que ele estava estável naquele momento e que não precisávamos pousar de emergência e levaram isso pro piloto. Caso eu achasse que precisava, teria que pousar o avião em algum país pra prestar socorro ao paciente”, relatou a profissional.

A médica afirma que ficou feliz em realizar o atendimento voluntário e que ao final houve aplausos e o estrangeiro agradeceu pelo trabalho.

“Eu estou muito feliz que poder ajudar. Ele ficou muito grato quando voltou à consciência. E ver ele melhor já foi muito gratificante”, finalizou.

