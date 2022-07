Reprodução José Guaranho, policial que matou o petista Marcelo Arruda

O policial penal federal Jorge Guaranho teve alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. O agente foi indiciado por homicídio qualificado pela morte do dirigente petista Marcelo Arruda , em 10 de julho.

Guaranho deixou a UTI e está em um quarto da unidade de saúde. O policial penal está consciente. As informações foram confirmadas ao GLOBO por uma fonte próxima à família do indiciado.

No inquérito concluído pela Polícia Civil do Paraná na semana passada, Guaranho foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe. Porém, após pedidos do Ministério Público do Paraná e da família de Arruda, juiz Gustavo Arguello, da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu (PR), determinou o retorno do inquérito à Polícia Civil. O magistrado solicitou aos investigadores o cumprimento de novas diligências.

O crime aconteceu na noite de 9 de julho. Arruda foi morto a tiros na própria festa de aniversário de 50 anos, que tinha como temas o PT e o ex-presidente Lula.

A Polícia Civil do Paraná concluiu o inquérito na semana passada e descartou motivação política no assassinato do tesoureiro do PT. Em nota, a instituição alegou que não há previsão legal para o enquadramento como "crime político", já que a antiga Lei de Segurança Nacional foi revogada pela nova Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que não possui qualquer tipo penal aplicável.

