Reprodução redes sociais: 19.07.2022 Acidente em montanha-russa no Amazonas: 19.07.2022

Sete pessoas ficaram feridas após uma montanha-russa cair no município de Parintins, interior do Amazonas. O acidente aconteceu na noite do último sábado, 16, e as vítimas foram socorridas por equipes de atendimento de Emergência do Resgate Municipal.

Entre elas, estavam quatro crianças, duas adolescentes e um homem de 33 anos, que foram encaminhadas em seguida ao Hospital Jofre Cohen. Duas crianças tiveram fraturas e uma teve trauma abdominal e precisou ficar em observação na unidade. As outras vítimas sofreram ferimentos leves.

Um vídeo que circula pelas redes sociais registra o momento em que o grupo se diverte no local quando começa uma correria em direção ao brinquedo para prestar ajuda.

No momento da queda, fiéis da Catedral do Carmo, localizada próximo ao parque, terminavam a procissão em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município. Os fogos que acompanhavam o encerramento do festejo embalaram o clima de tensão em torno do resgate de feridos.

"Nós fomos para o brinquedo e minha esposa dizia ‘não vai, vamos para a casa’. Quando ele saiu, começou a estalar. O brinquedo subiu e, quando desceu, parece que perdeu o controle e descarrilhou", disse uma testemunha ao canal Agora Parintins.

