Reprodução: redes sociais/Kaique Rocha - 18/07/2022 Casal em um esgoto de Manaus

Um casal chamou a atenção da internet na semana passada. O motivo? Eles estavam tomando banho em um esgoto à céu aberto na cidade de Manaus (AM). A dupla foi fotografada pelo internauta Kaique Rocha. Ele publicou a foto dos pombinhos e brincou na legenda: "Existe amor na Manaus Moderna".

Existe amor na Manaus Moderna pic.twitter.com/NnEkRTOCCP — kaiquerocha (@kaiquetherocha) July 13, 2022

Alguns internautas ficaram preocupados com o risco do casal poder contrair leptospirose. Uma outra internauta brinca chamando a doença de “Leptosplove”, por conta do clima de romance.

Leptosplove — marcea (@angelwitchh_) July 13, 2022

Veja a repercussão do caso:

A questão é o que não tá vivo dentro deles agora. — the only vustaghost (@vustaghost) July 14, 2022





o lixo ao redor ☠️ — flora (@cherryooom) July 13, 2022





As contaminações devem tomar cuidado pra não se contaminarem com eles... Aliás, toma aí relacionamento blindado! — 🫴🏻💙 (@Ah_Muniz) July 13, 2022





É sim, eu vi com meus olhos hahaha — kaiquerocha (@kaiquetherocha) July 13, 2022













Apesar do romantismo, a preocupação de alguns usuários é real. Tomar banho em água contaminada pode causar gastroenterite, amebíase, dermatite, hepatite A e leptospirose.



