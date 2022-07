Paulo Pinto/Fotos Públicas CEU Navegantes promove passeio de barco pela represa Billings

Nesta quarta-feira (13), crianças e adolescentes que participam do Recreio nas Férias no Centro Educacional Unificado (CEU) Navegantes tiveram a oportunidade de fazer um passeio de barco pela represa Billings. Durante o trajeto que levou cerca de uma hora, eles puderam aprender mais sobre as questões ambientais, história e potenciais de um dos maiores reservatórios de água da Região Metropolitana de São Paulo.

O passeio foi articulado entre a equipe de gestão do CEU Navegantes e a ONG Meninos da Billings. O CEU fica localizado no extremo sul da cidade, no bairro Cantinho do Céu, a mais de 30 quilômetros da Praça da Sé, marco zero da cidade. Em linha reta, a margem da represa está localizada a pouco mais de 500 metros da unidade.

No passeio desta quarta-feira, 22 participantes do Recreio nas Férias com idade entre 11 e 12 anos marcaram presença. No trajeto eles foram estimulados a localizar alguns pontos da cidade, como o pico do Jaraguá e também os parques localizados na região da represa. O passeio permitirá que os estudantes continuem aprendendo sobre o reservatório a partir de um projeto que é desenvolvido com os bibliotecários do CEU.

A gestora do CEU Navegantes, Yamara Melo, conta que o projeto educacional da unidade fomenta ações no território com o objetivo de estimular o sentimento de pertencimento e o conhecimento histórico da região, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS).

