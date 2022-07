Divulgação 15.7.2022 Marcos Pontes participa de sessão do filme Top Gun: Maverick em Bauru

Nesta quinta-feira (14), o único astronauta brasileiro Marcos Pontes participou de uma sessão especial de cinema em Bauru, no interior de São Paulo, onde ele nasceu e desenvolveu sua paixão pela aviação.

O cinema Alameda Rodoserv Center abriu as portas para quem quisesse assistir ao aclamado Top Gun: Maverick com Pontes, por meio de um formulário.

O filme conta com grandes atores no elenco, como Tom Cruise no papel principal. Assim como Pontes, o personagem tem grandes experiências na aviação: foi piloto de caça, líder e instrutor de esquadrilha, voou com a Força Aérea e com a Marinha Americana.

Depois da sessão, Pontes se reuniu com os outros espectadores para bater um papo sobre o longa.

“Lembro como hoje, ainda na minha infância, o primeiro dia que fui ao Aeroclube de Bauru para ver a Esquadrilha da Fumaça. Isso virou rotina e por várias vezes eu ficava ali, na cerca, vendo aquelas lindas máquinas voarem”, lembrou.

Oscar Bauruense



Ainda na quinta-feira, o astronauta foi homenageado pela Revista Atenção de Bauru. O Prêmio Atenção, considerado o Oscar Bauruense, que presta homenagem a profissionais e personalidades com atuação em diversas áreas.

Marcos Pontes disse que ficou muito feliz com esse reconhecimento na cidade que nasceu e faz parte de sua história de vida. "Foi muita emoção saber dessa grande homenagem que vou receber deste órgão de imprensa tão importante de Bauru e região, que é a Revista Atenção”, frisou.

O diretor da Revista Atenção, Carlos Cordeiro, afirma que o prêmio está entre os eventos empresariais de maior importância e mais aguardados de Bauru e região “Há uma grande expectativa, porque ficamos dois anos sem realizar a festa, em razão da pandemia da Covid-19. Vamos celebrar, incentivar, agradecer e mostrar as pessoas e empresas que participam ativamente do progresso do nosso município e região”, finalizou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.