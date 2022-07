Divulgação/Prefeitura de Vinhedo Ranking do Índice de Desenvolvimento Social foi divulgado nesta segunda-feira (11)





Vinhedo é a sexta melhor cidade brasileira, entre todos os 5.570 municípios do País, no ranking do Índice de Desenvolvimento Sustentável – Brasil (IDSC-BR), divulgado nesta segunda-feira (11).

Em uma escala que vai de 0 a 100, a cidade alcançou pontuação de 63,78. No ranking, as cidades estão classificadas pela pontuação geral, que mede o progresso total para o cumprimento de todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas.



“Vinhedo é uma das melhores cidades do Brasil em diferentes segmentos, como confirma o Índice de Desenvolvimento Sustentável. Estamos investindo em todas as áreas da gestão pública para oferecer cada vez mais qualidade e vida para a população. Nossa administração cuida de todos com ações e iniciativas para aprimorar diariamente o atendimento ao cidadão e tornar cada vez mais Vinhedo uma cidade moderna, inteligente e acolhedora. Estamos empenhados em construir uma cidade forte e sustentável”, afirmou o prefeito Dario Pacheco.



O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil é iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis. O IDSC-BR permite uma visão geral das cidades brasileiras em cada um dos ODS. É uma ferramenta para estimular o cumprimento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e oportunidade para as cidades se integrarem à agenda global de desenvolvimento sustentável.

O Brasil é o único país do mundo a acompanhar os desafios e avanços de todas as cidades na Agenda 2030.



Desempenho máximo



Vinhedo atingiu o desempenho máximo nos ODS Energia renováveis e acessíveis; Indústria, Inovação e Infraestrutura; Proteger a vida marinha (com seu esgoto tratado antes de ser lançado aos rios); e Parcerias para a Implementação dos Objetivos. A cidade ainda contabiliza boa pontuação em Água Potável e Saneamento, com objetivo atingido em cinco dos seis indicadores, como população atendida com água, esgoto e coleta de lixo.



O município também se destaca em Trabalho Digno e Crescimento Econômico, com metade dos seis indicadores atingidos, como PIB per capita e ocupação dos moradores; Produção e Consumo Sustentáveis, no qual atingiu desempenho máximo em coleta seletiva e resíduos domiciliares per capita; e Ação Climática, registrando bons índices em participação do município em queimadas, estratégias para gestão de riscos, prevenção a desastres naturais e florestamento.



Nos demais ODS, embora não tenha obtido o desempenho máximo, Vinhedo coleciona índices relevantes. No ODS Saúde de Qualidade, 11 dos 17 indicadores foram atingidos, entre eles orçamento municipal para saúde, controle de mortalidade por diferentes causas e esperança de vida ao nascer.

Em Educação de Qualidade, 9 dos 18 indicadores foram atingidos, como desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), na Prova Brasil e formação de professores.



No objetivo Reduzir as desigualdades, Vinhedo atingiu as expectativas máximas em mortalidade infantil, acesso a equipamentos da atenção básica da saúde e risco de homicídios. O IDSC-BR abrange ainda os ODS Erradicar a Pobreza, Erradicar a Fome, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Igualdade de gênero, Proteger a Vida Terrestre e Paz, Justiça e Instituições Eficazes.



Pacto internacional



A Agenda e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) surgiram em 2015 como um grande pacto supranacional para o enfrentamento dos principais desafios globais. Assinado por autoridades dos 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil, o acordo é uma ambiciosa agenda comum para nações de todos os continentes.



Com o propósito de promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental, a Agenda 2030 trata de questões que requerem a participação ativa de governos, sociedade civil e setor privado. Com 17 objetivos e 169 metas, os países de realidades distintas precisam estabelecer um conjunto de ações para superar os desafios.



Ações e iniciativas



Dr. Dario afirmou que todas as ações e iniciativas da administração municipal estão focadas no desenvolvimento sustentável. Ele lembrou que essas ações acontecem nas diferentes áreas da gestão, da educação e saúde aos esportes e cultura. O prefeito destacou o programa Transforma Vinhedo, que está revitalizando 48 escolas e unidades de saúde municipais, com obras amplas e estruturais.



Saúde e educação estão recebendo investimentos contínuos, afirmou dr. Dario, citando as ações de enfrentamento à covid-19, contratação de 200 profissionais de saúde em um ano e meio, implantação dos prontuários eletrônicos em toda a Rede Municipal de Saúde, instalação do primeiro mamógrafo municipal, mutirões de consultas e exames médicos.





Na Educação, ele citou a locação de chromebooks para as escolas, a contratação de dezenas de profissionais, a distribuição de kits de material e uniforme completo com mochila e tênis para todos os alunos, desde o berçário.



No setor de saneamento, um dos grandes desafios da administração pública em tempos de estiagem severa, dr. Dario comentou que uma nova represa foi criada no município depois de 43 anos sem nenhuma nova área de reservação de água e apontou as várias melhorias no sistema de água e esgoto, como a construção de novas redes de esgotamento em bairros que há muito esperavam pelo benefício. Ele citou ainda a Tarifa Social de Água, implantada pela primeira vez na cidade, e o programa Caixa d’Água para Todos.



Segurança e inteligência



Na segurança, Vinhedo vai reformar o Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento (Cicom) da Guarda Civil Municipal e contratar novos guardas municipais, de acordo com o prefeito. Ele lembrou que foram adquiridas mais de 400 câmeras para monitorar 90 prédios públicos, o que eleva para 500 o número de câmeras de monitoramento na cidade.



O Programa Vinhedo de Cara Limpa, mutirão de serviços públicos que percorre regularmente todos os bairros da cidade com limpeza e manutenção, as 11 obras realizadas para resolver problemas de áreas de riscos da cidade e o recapeamento de vias públicas também foram destacados pelo prefeito. “Criamos uma lei de incentivos fiscais para atrair novos empreendimentos e estimular a ampliação dos que já existem na cidade”, afirmou.



Dr. Dario citou ainda como iniciativas importantes para o desenvolvimento sustentável o Auxílio Emergencial Vinhedo para famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade, o Plano Municipal da Primeira Infância, a Operação Noites Frias para abrigar moradores em situação de rua, a ampliação do número de vagas em escolinhas de esportes, escolinhas culturais, reforma de quadras, centros culturais e a realização de eventos na retomada da pandemia.



“Estamos ainda realizando microchipagem de todos os cães e gatos de Vinhedo, mutirões e castração e criando a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) Animal de Vinhedo. Todo o nosso trabalho é focado no desenvolvimento sustentável e igualitário”, afirmou.

