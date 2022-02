Divulgação/ Prefeitura de Vinhedo Defesa Civil avalia danos causados pelas chuvas em pontos da cidade de Vinhedo (SP)

Depois de dias de fortes chuvas, ocorreram deslizamentos em vários locais de Vinhedo (SP). Ao todo, foram registrados 295mm de precipitação, e como se não bastasse, o tempo segue chuvoso no dia de hoje (05/02).

A população local ficou com medo de um forte deslizamento que ocorreu na Rua Júlio Palaro, no bairro Santa Claudina, que ocasionou a interdição completa da via. Além desse episódio, a Defesa Civil monitora a região da Capela, na Rua 21 de abril, onde vivem ao redor de 45 famílias, todas em áreas de risco.

Depois do forte deslizamento que comprometeu o asfalto na Rua Duílio Beltramini, no bairro Chácaras São Bento, às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), no dia 29 de janeiro, nada foi resolvido e o local segue interditado . Ainda não há orientação ou sinalização para revezamento de veículos na faixa que está liberada.

De acordo com a Defesa Civil, não há previsão de limpeza e reparo nos pontos enquanto as chuvas não terminarem. Na Rua Duílio Beltramini, caso o deslizamento aumente, o trecho será interditado para o fluxo de carros.