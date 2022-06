Rovena Rosa/Agência Brasil - 18/07/2017 O calor deverá aparecer gradualmente. Entretanto, não deixará de fazer frio em alguns momentos

Apesar do esfriamento do clima em SP — por conta dos ventos que sopram do mar ainda estarem levando ar frio e bastante umidade para as áreas do sul e leste do estado — as tardes deverão esquentar nos próximos dias, com máximas na capital em torno dos 25°C de terça-feira em diante.

A segunda-feira ainda será de céu nublado e possibilidade de chuviscos no litoral paulista . Ao longo da manhã, com a mudança na direção do vento, o sol aparece entre as nuvens e esquentará lentamente. Ainda que o frio também se faça presente na manhã de amanhã, na Grande SP e nos Vales do Paraíba e Ribeira, não terá chuva.

Além disso, na transição da manhã para o início da tarde, o Sol vai aparecer, mas não deverá esquentar tanto o clima. Só na quarta-feira que há uma chance maior para chuva no sul e leste do estado, mas sem risco para temporal.

No interior, mais especificamente nas regiões de Campinas, Sorocaba e Itapetininga , o tempo seguirá firme, com bastante sol. Mas isso não impedirá quedas de temperatura durante as madrugadas. A umidade ficará abaixo de 30% no norte e noroeste paulistas.