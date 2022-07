Divulgação/Defesa Civil do Alagoas Estado decretou emergência em 51 cidades e mais de 40 mil estão desalojados ou desabrigados

A Defesa Civil de Alagoas confirmou, neste domingo (3), duas mortes devido às fortes chuvas registadas no estado nos últimos dias. As mortes foram registadas nas cidades de Coruripe e São Miguel dos Campos.

Segundo as autoridades, outras 40 mil pessoas estão sem casa no estado. Ao todo, 33 mil estão desalojadas, enquanto 6,1 mil estão desabrigadas.

O governo do estado decretou situação de emergência em 51 cidades e prevê que novos municípios devem entrar na lista nos próximos dias. O Palácio República dos Palmares ainda criou um gabinete de crise para gerenciar os efeitos das chuvas no estado.

Cerca de 300 bombeiros participam dos atendimentos aos atendimentos e entregam donativos necessários em abrigos de cidades mais afastadas.

O que preocupa as autoridades, agora, é com a falta d'água. A lama e sujeira da chuva prejudicaram o funcionamento das estações de abastecimento.