Divulgação - 01.06.2022 Policiais encontraram 140 calcinhas, além de HDs com pornografia infantil na casa de suspeito na Zona Leste de SP

No âmbito da Operação Luz da Infância, a Polícia Civil de São Paulo acabou chegando, nesta quinta-feira (30), até um homem de 53 anos, no Parque São Rafael, na Zona Leste de SP, que armazenava conteúdos de pornografia infantil em pelo menos 24 HDs, encontrados em sua casa e apreendidos. Um outro material, no entanto, também chamou atenção dos agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): o suspeito guardava em casa, dentro de uma sacola, uma coleção com 140 calcinhas usadas.

Ele já era investigado por crime de pedofilia e acabou preso por armazenar fotos e vídeos de crianças. À polícia, ele afirmou que as calcinhas pertenciam a mulheres com quem ele se relacionou, mas os agentes seguem apurando se ele cometeu crimes de pedofilia. Após ter sido detido em flagrante por armazenar material pornográfico infantil, ele pagou uma fiança de R$ 5 mil e responderá em liberdade.

12 presos e 50 computadores apreendidos

A operação desta quinta-feira foi realizada pela Polícia Civil de SP em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, polícias civis de outros estados, e até polícias judiciárias dos EUA, Argentina, Costa Rica, Equador, Panamá e Paraguai. No estado de São Paulo, foram 43 alvos sendo 15 na capital. Pelo menos 12 pessoas foram presas e mais de 50 computadores foram apreendidos na ação.

