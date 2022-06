Reprodução: Flickr - 29/06/2022 Poupatempo

O Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, inaugurou nesta quarta-feira (29), a unidade do Poupatempo na Cidade Tiradentes, zona leste da capital. O prefeito Ricardo Nunes, que participou do evento de inauguração do posto, anunciou a instalação do Descomplica SP também na região de Cidade Tiradentes, até o final deste ano.

“O momento de hoje é muito importante aos moradores da zona leste porque está aberto mais uma unidade que deixa as pessoas mais próximas dos serviços de cidadania, como sua documentação. A Prefeitura também instalará aqui um equipamento baseado no Poupatempo para facilitar a vida dos cidadãos”.

O Descomplica SP é uma praça de atendimento presencial onde o cidadão de São Paulo encontra, num só lugar, cerca de 300 serviços municipais, como a validação da senha web, cadastro para recebimento de benefícios sociais, requerimento do Seguro-Desemprego, dentre muitos outros.

Com unidades distribuídas pela capital, o Descomplica SP, gerido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, oferece um novo padrão de excelência ao reunir em um único local serviços de órgãos municipais e instituições parceiras.

O programa aplica as diretrizes da Política de Atendimento ao Cidadão para garantir a realização de serviços com dedicação, agilidade e eficiência.

“Levar o padrão do Descomplica SP a todas as subprefeituras, como determina o Programa de Metas, é levar a Prefeitura a regiões mais próximas das pessoas. Não será necessário circular por diversos órgãos para resolver os problemas. Isso garante mais eficiência para o setor público e uma simplificação de diversos processos para as pessoas", diz o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós.

O programa também oferece o Descomplica Digital, serviço que auxilia na solicitação de serviços on-line, independente do grau de autonomia da pessoa. Com mais de 2 milhões de atendimentos, o Descomplica SP é aprovado por 99,5% a população de São Paulo. As unidades atendem com agendamento, que pode ser feito por meio do telefone SP156 ou no site (https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br).

Poupatempo

O Poupatempo em Cidade Tiradentes, com capacidade para 500 atendimentos diários, beneficiará mais de 200 mil habitantes da região e irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, dentro do tem capacidade para realizar até 500 atendimentos por dia.

A unidade está localizada no Terminal Cidade Tiradentes, Rua Sara Kubitscheck, 165, e foi projetada para oferece os serviços mais buscados no Poupatempo, como RG e CNH, por exemplo, além das 210 opções de atendimentos eletrônicos, disponíveis nos canais digitais do programa.

O Poupatempo de Cidade Tiradentes é o oitavo implantado na capital paulista. Com ele, já são 155 unidades em funcionamento em todas as regiões do Estado, das quais 84 foram implantadas na atual gestão, beneficiando mais de oito milhões de pessoas.

“Este é um Poupatempo mais moderno, com foco nos serviços digitais, integrado ao Detran.SP, e planejado para oferecer com total conforto e segurança 500 atendimentos por dia”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela administração do Poupatempo em todo o Estado.

“O posto está em uma localização estratégica, pois fica dentro do terminal de ônibus da SPTrans, e é acessível para pessoas com mobilidade reduzida”, complementa.

O novo Poupatempo, que funciona em um container, conta com estrutura para oferecer serviços eletrônicos, com a presença de totens de autoatendimento, computadores e wi-fi disponível aos usuários. Pelos canais digitais do Poupatempo, o cidadão pode acessar 210 serviços, incluindo o agendamento para atendimento presencial, obrigatório em todas as unidades. A meta é chegar ao fim deste ano com 240 opções disponíveis.

