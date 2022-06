Reprodução: PR Bolsonaro colocando a máscara

O presidente Jair Bolsonaro (PL) contou, em entrevista a um canal no YouTube divulgada nesta terça-feira, que ameaçou transferir um médico militar que resistiu a receitar hidroxicloroquina para ele quando estava com Covid-19.

"Eu mesmo quando senti o problema, né, chamei o médico. Falei: 'Ó, tô com os sintomas'. Estava brocha. Daí ele falou: 'Tá com todos os sintomas' — disse para depois completar: 'Pois é, estava meio brocha. E ele falou para mim: Tá com sintomas, vamos fazer o teste'", disse em entrevista gravada em 24 de maio.

De acordo com Bolsonaro, em seguida, ele pediu que fosse receitada cloroquina, mas o médico resistiu.





"Falei: 'Me traz aquele remédio'. 'Não, não, não'. 'Médico militar, eu sou capitão'. 'Não, não, não'. Eu falei: 'Traz o remédio porque o exame... só vai sair o resultado amanhã, pode ser tarde demais'. 'Ah, mas protocolos nossos'. Falei: 'Traz o remédio ou te transfiro para a fronteira agora, democraticamente'. Pronto. Tomei, e no dia seguinte estava bom. Pô, cara, se esperar mais um tempo, já era."

Em julho de 2020, Bolsonaro anunciou que estava infectado pelo novo coronavírus. Na ocasião, ele informou que tomou hidroxicloroquina, remédio que não tem comprovação científica contra o vírus.

