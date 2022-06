Agência Brasil Moradora observa trabalho do Corpo de Bombeiros

Conforme alerta emitido pela Apac desde a manhã de ontem (15), chuvas com intensidades de moderada a forte atingiram nas últimas 24h diversos municípios de Pernambuco, principalmente nas Regiões do Agreste e Zona da Mata Sul, deixando uma vítima no município de Bom Conselho.

A Defesa Civil do Estado vem acompanhando a situação e em uma ação de prevenção, promoveu na última terça-feira (14), no município de Palmares, uma nova reunião de alinhamento das ações para Operação Inverno 2022. O encontro teve como foco principal a ativação dos Planos de Contingência dos municípios da Zona da Mata Sul em virtude da previsão das chuvas que atingiram a região na madrugada de ontem para hoje.

Confira a situação nas principais áreas atingidas:

Mata Sul

Até o momento, a Central da CODECIPE recebeu o registro de diversas ocorrências relacionadas a alagamentos, inundações e quedas de barreiras. Os destaques foram para a comunidade localizada na Usina Santa Teresa, no município de Água Preta, que por conta dos alagamentos deixou 50 famílias desalojadas. Houve também danos na comunidade de Várzea do Una, em São José da Coroa Grande. O Rio Jacuípe e os pequenos afluentes do Rio Una, na cidade de Barreiros inundou algumas casas em Santa Gorete e Lotes.

Agreste

Na região do Agreste, a informação repassada pelo coordenador do município de Bom Conselho é de que foi registrada uma morte de uma senhora que teria sido atingida por um desabamento de uma residência na zona rural daquele município, provocado pelas chuvas da noite de ontem.

Situação dos Rios

O Rio Panelas em Belém de Maria e o Rio Sirinhaém, no engenho Bento em Joaquim Nabuco encontram-se na cota de pré-alerta.

O Rio Canhotinho município de Canhotinho está em Alerta. O rio Pirangi no município de São Benedito do Sul e o Rio Jacuípe, afluente do rio una em Barreiros, estão na cota de inundação.

O Rio Una nas cidades de Catende, Palmares e Barreiros encontram-se com tendência de subida porém dentro da cota de segurança.

Serviço

A Defesa Civil do Estado segue acompanhando a situação em todo Estado e orienta a população que siga as orientações da Defesa Civil de seu município e caso seja necessário entre em contato com a mesma, ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. A CODECIPE permanece em alerta 24h através da Central de Operações pelos telefones 199 ou 3181-2490.

DER

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) vem monitoramento as rodovias estaduais e federais sob sua responsabilidade, devido às chuvas que atingem as Regiões da Zona da Mata, Agreste e RMR desde a última quarta-feira (15).

Na Região Metropolitana há pontos com retenções devido as chuvas na PE-060, na Zona da Mata Sul um deslizamento na PE 96, próximo ao presídio de Palmares, atingiu uma caminhonete deixando uma vítima que foi socorrida, com vida pelo CBMPE ao Hospital Regional de Palmares. O departamento orienta trafegar com cautela sempre evitando trafegar pelos pontos de alagamento.

Municípios como Barreiros, São José da Coroa Grande, Água Preta, Xexéu e Palmares registraram índices entre 80 a 150 mm. De acordo com o plantão da Apac a chuvas nessas regiões devem permanecer na classificação de moderada, com tendência a diminuírem durante a noite e dissipar-se até amanhã.

