Guilherme Cunha / SMTUR Prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o expediente na administração Direta, Autárquica e Fundacional, na próxima sexta-feira (17). O Decreto nº 61.428 foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (15) e prevê a instituição de plantão, nos casos julgados necessários, a critério dos titulares dos órgãos.

Os funcionários deverão compensar às horas não trabalhadas em decorrência da suspensão do expediente no período compreendido entre os meses de julho e agosto de 2022. A medida prevê descontos nos valores pagos a título de auxílio-transporte, vale-transporte, auxílio-refeição e vale-refeição referente ao dia de expediente suspenso.

A não compensação do dia não trabalhado no período estipulado acarretará no apontamento da falta correspondente, além dos descontos pertinentes.

