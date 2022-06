Divulgação/Parque Nacional do Itatiaia Parque Nacional do Itatiaia, no sul Fluminense

Um dos lugares mais gelados do país, o Parque Nacional do Itatiaia, no Sul Fluminense, pode bater um recorde histórico nos próximos dias. Na madrugada desta terça-feira, a estação meteorológica Campo Belo marcou 11,4 graus negativos, a mais baixa temperatura registrada no Brasil este ano. A marca quase igualou os 12 graus negativos registrados em 2021, ainda não superados por nenhuma outra estação do Brasil. E a previsão é de mais frio para o resto da semana.

As informações são do geógrafo William Siqueira, membro de um grupo de aficionados por baixas temperaturas, o "Portal do Tempo Frio”. Eles são responsáveis pela instalação da estação Campo Belo, às margens de rio homônimo, a cerca de 2.400 metros de altitude, que realizou todas as medições mencionadas acima.

"A temperatura no local deve ficar variando mais uns dias entre 10 e 12 graus negativos", diz William.

Na noite desta terça-feira, a estação Campo Belo já marcava 8,5 graus negativos. Para o geógrafo, é possível que o recorde seja derrubado já na manhã desta quarta. Ele acrescenta que a madrugada de terça pode já ter alcançado os 13 ou 14 graus negativos, período em que a medição ficou comprometida por causa de uma falha na estação — causada justamente pelo frio.

O "Portal do Tempo Frio”, composto por leigos em meteorologia, se originou de outro grupo da internet, o "Brasil Abaixo de Zero", criado em 2001. Discussões relacionadas à diferença de gosto entre os integrantes do fórum original — o que é melhor, o calor ou o frio? — levaram à cisão.

Insurgidos, os mais apaixonados pelo frio resolveram caçá-lo Brasil afora. E instalaram 220 estações meteorológicas em todas as regiões do país, começando por Itatiaia.

Além da estação Campo Belo, o grupo fincou outras duas estações no local: Rebouças e Delfim Moreira. Os radares ficam 2350 metros e 2605 metros de altitude e operam à base de energia solar.

A quarta estação na região é a do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que marcou 7,8 graus negativos na madrugada desta terça.

