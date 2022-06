Rovena Rosa/Agência Brasil - 18/07/2017 Madrugada e manhã desta segunda (13) foram de frio intenso em São Paulo

Na madrugada e início da manhã desta segunda-feira (13), os termômetros marcaram 0,7ºC, às 7h, na estação meteorológica de Marsilac, no extremo sul da capital paulista, região mais fria da cidade de São Paulo.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) registrou que a média em toda a cidade foi de 6° C.

A manhã começou com sol entre poucas nuvens e temperatura em elevação gradual. Os termômetros, no entanto, não devem registrar mais de 16ºC nesta segunda. Não há previsão de chuvas.

O frio também deve continuar intenso nos próximos dias. A Defesa Civil do estado emitiu um alerta para a queda nas temperaturas, com momentos de frio intenso, até esta terça-feira (14).

De acordo com o CGE, o frio deve amenizar somente a partir de quinta (16), no feriado de Corpus Christi, quando as temperaturas devem subir um pouco, diminuindo gradativamente a sensação de frio.

Amanhã, o dia ainda deve começar gelado, principalmente durante a madrugada. Segundo a previsão, os termômetros devem registrar em média 10°C, mas os ventos de sudeste aumentam a sensação de frio.

O sol vai predominar ao longo do dia, mas as temperaturas máximas não devem passar dos 16°C.

Na quarta-feira (15), o frio deve persistir, com mínimas em torno de 10ºC durante a madrugada e máximas abaixo dos 19°C no período da tarde. Não há expectativa de chuva.

Outras regiões

A semana começou com baixas temperaturas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil . No estado do Rio de Janeiro, ao longo da semana, a temperatura pode chegar até 13 graus.

No Sul, o frio também persiste. No Rio Grande do Sul, os termômetros podem registrar uma mínima de 7 graus, na capital Porto Alegre, ainda nessa segunda-feira. Em Curitiba, no Paraná, a mínima prevista é de 3 graus. Em Florianópolis, as temperaturas devem ficar entre 20 e 10 graus no início da semana.

A tendência é que as temperaturas subam com o avançar dos dias.

— Com informações de Agência O Globo

