Reprodução - 14/06/2022 Willian ao chegar na Delegacia de Homicídios da Capital, onde confessou o duplo assassinato

Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) confirmou a validade da prisão preventiva de Willian Oliveira Fonseca, de 33 anos, suspeito das mortes da aposentada Martha Maria Lopes Pontes, de 77, e da diarista Alice Fernandes da Silva, de 51 , executadas com golpes de faca no último dia 9 de junho.

O crime aconteceu no interior de um apartamento de luxo, no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Willian foi preso na noite de sábado, após se apresentar na 21ª DP (Bonsucesso).

No domingo, ele prestou depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital e confessou ter sido o autor das mortes da aposentada e da diarista. Outro acusado de participação no duplo assassinato é o pintor Jhonatan Correia Damasceno , que já havia tido a prisão em flagrante convertida em preventiva, no último domingo.

Ao ser ouvido pelos agentes da DHC, Willian contou que as duas mulheres imploraram para não serem mortas. "Ambas as vítimas clamavam para que Jhonatan não fizesse aquilo", diz o termo de declaração, obtido pelo GLOBO, no qual ele afirma ainda que Martha e Alice alegavam para o comparsa "que já o tinham ajudado, e que ele era trabalhador".

Reprodução - 14/06/2022 Jhonatan Correia Damasceno e Willian de Oliveira Fonseca flagrados por câmeras de segurança no dia do assassinato de Martha e Alice

Jhonatan Correia Damasceno já havia feito trabalhos como pintor no apartamento de Martha, situado em um prédio de luxo no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Em suas declarações, Willian alegou que teria atendido uma ordem de Jhonatan para matar as duas mulheres. Segundo ele, o comparsa planejou toda a ação e temia ser reconhecido pelas vítimas, e por isso teria ordenado o duplo assassinato. Jhonatan já teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça.

Durante o depoimento de Willian, ele afirmou que a diarista foi a primeira a ser assassinada, em um banheiro da residência. Em seguida, o suspeito disse ter ido até a um dos quartos do apartamento onde matou a aposentada. Os dois crimes foram executados com uma faca encontrada por eles no imóvel. Ainda segundo o suspeito, logo após o crime, Jhonatan jogou álcool no imóvel, que foi parcialmente incendiado.

Ele alegou ainda que os dois fugiram com R$ 15 mil, sacados da conta da aposentada por Jhonatan, após ela ter sido forçada a assinar três cheques, além de joias e celulares. Segundo Willian, do valor roubado, ele ficou apenas com R$ 2,5 mil e uma parte das joias. E revelou ainda já ter gastado o dinheiro e ter jogado fora parte do produto do roubo assim que soube da repercussão do caso.

A aposentada e a diarista foram mortas no último dia 9. Ambas foram assassinadas com golpes de faca dentro de um apartamento onde a primeiro morava, no Bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Quando foi preso, Jhonatan confirmou ter ido a uma agência bancária descontar os cheques assinados por Martha Maria. Ele alegou, no entanto, já ter encontrado as duas mortas ao retornar no local com o dinheiro

Em seu depoimento, Willian Oliveira Fonseca informou ainda que, antes do crime, Jhonatan telefonou para Martha Maria dizendo que passaria na residência para deixar um currículo. Já o outro suspeito disse aos policiais que, com o dinheiro roubado, pagou dois agiotas a quem estava devendo e fez compras para sua residência. Ele negou ter visto Martha e Alice sendo mortas, tampouco o apartamento sendo incendiado, crimes atribuídos por ele a Willian. os dois suspeitos vão responder por crime de latrocínio (roubo seguido de morte)

