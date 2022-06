Reprodução - 11.06.2022 Prédio na Praia Grande onde houve a queda de criança

Uma menina de 6 anos morreu ao cair 11º andar neste sábado após ser deixada sozinha em casa pelo pai, em Praia Grande, no litoral paulista. Informações iniciais, apuradas pelo g1, indicam que o pai deixou a menina sozinha em casa para levar sua namorada em sua residência.

O pai, diz a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi preso por abandono de incapaz e passará por audiência de custódia. O caso ocorreu num prédio localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, de frente para o mar.

Em nota, a SSP informou que a morte foi constatada por uma equipe do SAMU, que encontrou uma menina no chão do prédio assim que chegou.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a menina acordou, notou a ausência do pai, gritou por socorro na sacada e acabou caindo.

