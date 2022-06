Reprodução Redes Sociais 08.07.2022 Consultório de dentista vandalizado em Belo Horizonte

Um homem acompanhado da esposa e de três filhos invadiu o consultório de uma clínica odontológica na Região Centro-Sul de Belo Horizonte e quebrou, móveis e objetos em um surto violento.



Alegando que a mulher sentia dores após um procedimento cirurgico, o companheiro foi ao local reclamar, mas ao não encontrar o dentista, quebrou as cadeiras, televisão, balcão de vidro e equipamentos eletrônicos.





Ao descobrir que o dentista estava no horário de almoço, o suspeito alegou que ele havia implantado um chip na boca de sua esposa. A paciente então, reclamou novamente, até que o homem mateu com mão na mesa e no braço de uma funcionária, iniciando o ato de vandalismo.

