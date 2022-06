Reprodução O jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia

A mulher do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecido na Amazônia junto ao brasileiro Bruno Araújo Pereira , pediu as autoridades brasileiras que ajudem nas buscas por seu marido. "Autoridades brasileiras, nossas famílias estão desesperadas. Por favor, respondam à urgência do momento com ações urgentes", escreveu Alessandra Sampaio, em nota.

Alessandra Sampaio mora em Salvador com Phillips, que reside no Brasil há quinze anos. O britânico escrevia para publicações como os jornais The Guardian e Financial Times.

"No momento em que faço este apelo, eles já estão desaparecidos há mais de 30 horas no Vale do Javari, uma das regiões mais conflagradas (...) Só posso rezar para que Dom e Bruno estejam bem, em algum lugar, impedidos de seguir por algum motivo mecânico, e tudo isso vire apenas mais uma história numa vida repleta delas. Conheço, porém, o momento vivido pela Amazônia e conheço os riscos que Dom sempre denunciou", declarou ainda a mulher.

No início da noite desta segunda-feira, a Polícia Federal apreendeu dois suspeitos de estarem envolvidos com o desaparecimento da dupla. Os agentes detiveram os pescadores identificados apenas por "Churrasco" e "Jâneo" no início da noite desta segunda-feira. Ambos foram levados para a cidade de Atalaia do Norte e estão em poder da Polícia Civil.

O indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e o jornalista inglês Dom Phillips desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia, quando faziam o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte.

A informação foi confirmada ao GLOBO pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Exército já foram acionados para realizar as buscas.





Bruno Araújo era alvo constante de ameaças pelo trabalho que vinha fazendo juntos aos indígenas contra invasores na região, pescadores, garimpeiros e madeireiros. O Vale do Javari é a região com a maior concentração de povos isolados do mundo.

Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram quando faziam o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte. Os dois desaparecidos viajavam com uma embarcação nova, com motor de 40 HP e 70 litros de gasolina, o suficiente para a viagem, e 07 tambores vazios de combustível.

De acordo com lideranças da Univaja, os dois se deslocaram com o objetivo de visitar a equipe de Vigilância Indígena que se encontra próxima à localidade chamada Lago do Jaburu (próxima da Base de Vigilância da Funai no rio Ituí), para que o jornalista visitasse o local e fizesse algumas entrevistas com os indígenas.

