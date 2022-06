Reprodução - 06.06.2022 Mulher de 54 anos foi presa em flagrante por injúria racial no metrô de Belo Horizonte

Circula nas redes sociais um vídeo de passageiros revoltados com uma mulher que teria proferido uma série de ofensas raciais no metrô em Belo Horizonte neste domingo. Em meio a pedidos para removê-la do vagão, o tumulto é interrompido pela segurança quando a porta se abre numa estação. A mulher foi presa em flagrante e autuada pelo crime de injúria racial, informou a Polícia Civil de Minas Gerais.

A família ofendida — composta pela mãe de 52 anos, o pai de 55, e a filha, 25 — contou aos policiais que a passageira começou a lhes dizer injúrias raciais como "negros fedidos", "crioulos fedorentos", "raça impura" e que eles "não deveriam estar dentro do metrô". Testemunhas confirmaram esta versão e apresentaram o vídeo com parte da confusão.



Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o episódio ocorreu por volta das 15h no bairro Santo Inês. A autora, de 54 anos, negou ter dito ofensas raciais, mas admitiu que houve uma discussão com uma família em determinado momento da viagem, alegando que o grupo teria jogado água em sua roupa.

Uma usuária do Twitter contou numa postagem ter presenciado o momento e relatou como reagiu diante da mulher, que teria admitido ser racista.

"Acabei de chutar a porta do metrô, pisotear o banco e tacar as coisas da racista que simplesmente falou que era racista sim dentro do vagão", disse a internauta, chamada Lara Macedo. "Não parei de escandalizar enquanto ela não foi posta pra fora! Joguei as coisas dela longe, e gritei QUE ELA NÃO IA FICAR NESSE VAGÃO!!!!!", acrescentou.

Ao GLOBO, a jovem de 23 anos afirmou que estava um pouco distante da autora das ofensas quando começou a confusão. Ela então se aproximou e percebeu que a mulher estava desacompanhada. Após algumas tentativas para fazê-la sair, Lara disse que, por fim, ela acabou sendo retirada do vagão.

"Ouvi quando as duas moças começaram a acusar que aquilo era racismo. Aí ela disse “sou racista sim” na maior naturalidade", disse Lara. "Aí fui lá e comecei todo o escândalo, o metrô parou, o segurança entrou e pediu pra ela sair e ela não saiu. Daí ele ficou parado em frente a ela e o metrô começou a andar. Aí eu falei que não era pra ela ficar no metrô. Que país é esse? Que ela diz ser racista e viaja no metrô? Que era pra ela sair: continuei gritando escandalizando."

De acordo com a Polícia Civil, a mulher de 54 anos foi encaminhada ao sistema prisional, onde segue à disposição da justiça, após os trabalhos de polícia judiciária.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.