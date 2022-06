Reprodução Repórter é ameaçado por causa de reportagem denunciando suposta rede de fake news

A 9° Delegacia de Polícia do Distrito Federal vai investigar o vazamento de dados pessoais e ameaças contra o jornalista Lucas Neiva, do Congresso em Foco. O repórter virou alvo de grupos bolsonaristas depois de uma matéria que denunciava fóruns online, onde usuários teriam oferecido dinheiro em troca de fake news favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante a madrugada deste domingo, o grupo derrubou o site do Congresso em Foco como represália. Diversos comentários na plataforma 1500chan, um canal de discussão na internet, indicavam uma articulação dos usuários para promover uma campanha de difamação contra o jornalista. Outros internautas faziam ameaças mais graves:

"Parece que alguém vai amanhecer morto", escreveu um deles.

Já outro usuário diz: "Eu ri do jornalista esfaqueado em Brasília e queria que acontecesse mais".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.